Spostato il convegno nazionale: mancano le strutture ricettive

Ancora un riconoscimento di eccellenza per la Nefrodialisi (dell’ospedale Urbani) che però si vede costretta a portare il convegno nazionale a San Benedetto per assenza di strutture ricettive idonee ad accogliere i 400 iscritti. Si tratta del XXI convegno del gruppo di progetto di Dialisi Peritoneale (quella che il paziente effettua a domicilio) della società italiana di Nefrologia che si svolge questa settimana al PalaRiviera. A presiederlo il primario jesino Stefano Santarelli che l’ha organizzato assieme al suo collega di Brescia Valerio Vizzardi. Il convegno si unisce alla young renal week. Non mancheranno momenti musicali e di intrattenimento a partire dal concerto domani (ore 20,30 al Palariviera) con la Opus one big band dove Santarelli vestirà i panni di musicista. "La malattia renale cronica – spiega il primario - è al sesto posto tra le cause di morte nel mondo. Si stimano oltre 850 milioni di malati delle varie malattie renali. In Italia solo il 10% dei pazienti vengono trattati con la dialisi peritoneale che non riesce ad assumere il ruolo che le spetterebbe. Nelle Marche siamo sopra la media nazionale: su 1.210 pazienti il 17% sono trattati a domicilio".