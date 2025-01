Spot e fiction, le produzioni vogliono Senigallia

La Spiaggia di velluto sarà il set di due spot pubblicitari e prosegue anche l’interessamento di alcune case cinematografiche alla ricerca di location adatte per le fiction. Dopo 14 anni Senigallia torna ad essere il luogo perfetto per registrare uno spot pubblicitario: "Si tratta di due spot molto importanti – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – ancora non possiamo rivelare altro. Abbiamo anche delle richieste per fiction che sono al vaglio degli uffici".

Top secret il calendario degli eventi estivi, anche se sarà un’altra estate trasversale, con eventi per tutti i gusti: il nome dei primi ospiti che si esibiranno in piazza Garibaldi il 6 luglio alle 21 è quello degli Skunk Anansie, ma ci sarà anche un evento dedicato ai personaggi e ai fumetti. Amministrazione al lavoro senza sosta su tutti i fronti, al vaglio le modifiche alla viabilità per migliorare lo scorrimento del traffico in diverse zone nevralgiche della città: oggi è in programma un altro sopralluogo per verificare l’andamento dei lavori di realizzazione della rotatoria nell’intersezione tra la statale adriatica nord e strada della Marina, ma si pensa anche alla fattibilità di una rotatoria nell’incrocio di ponte Rosso. Una zona nevralgica di collegamento tra il lungomare Dante Alighieri, il quartiere Saline e quello dell’ex piano regolatore.

"Sono valutazioni in corso d’opera – prosegue Olivetti – intanto proseguiremo con i lavori di messa in sicurezza del fosso Sant’Angelo". Resta invece al palo l’ex Circolo Tennis Cremonini, per cui da anni si attende una riqualificazione, che, in un momento storico per il tennis italiano, potrebbe essere un ulteriore carta vincente per la città. Dopo la vendita all’asta, per cui è attesa ancora l’aggiudicazione, del lotto nord dell’area ex Sacelit-Italcementi si guarda al futuro in una zona dove dopo decenni è in atto un progetto di riqualificazione che insieme alla ciclovia adriatica contribuirà a cambiare il volto del lungomare Mameli.

Intanto mercoledì è in programma il Consiglio Grande su ponte Garibaldi, ma la posizione di Olivetti resta ferma: "Non c’è da decidere quale ponte – conclude – piuttosto se farlo o non farlo. A quanto ci risulta il progetto esecutivo è in fase di ultimazione e il Consiglio Grande, convocato secondo le disponibilità fornite dalla struttura commissariale sarà sicuramente un’occasione per avere spiegazioni tecniche e capillari sul progetto".