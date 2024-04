Spray e malori, si procede per violenza privata

E’ stata denunciata per violenza privata la donna di 57 anni che sabato pomeriggio ha creato il panico all’interno del centro commerciale "Il Conero", alla Baraccola, dopo aver spruzzato una sostanza urticante contro un’addetta della sicurezza e il direttore del supermercato Spazio Conad. Visto il valore esiguo della merce rubata poco prima all’interno dell’ipermercato, solo un dentifricio, alcuni spazzolini da denti e una crema, per 15 euro di spesa, il reato di tentata rapina come inizialmente ipotizzato verrebbe meno. Sul fatto si procede per l’intervento dei carabinieri, chiamati dopo il caos generale che si è creato all’interno della galleria commerciale di via Scataglini, con diversi malori accusati dalla clientela presente e dal personale dipendente dei vicini negozi. La direzione dell’ipermercato non sembrava voler procedere con una denuncia di parte nei confronti della donna che sarebbe affetta da disturbi psichici. La 57enne sabato è stata sorpresa con della merce che avrebbe preso dagli scaffali, senza pagarli. Messa alle strette ha reagito azionando la bomboletta per tentare la fuga. I carabinieri hanno raccolto le prime testimonianze e identificato la cliente, residente a Numana e già nota alle forze dell’ordine. I militari hanno informato il pm di turno Rosario Lioniello che formalizzerà il fascicolo per violenza privata. Questo non esclude che a suo carico possano configurarsi anche altri reati per i malori accusati da una trentina di persone, tutte soccorse sul posto dall’automedica del 118, dalla Croce Rossa e dalla Croce Gialla. L’aria era diventata irrespirabile nella galleria commerciale e le persone si sono riversate fuori, nel parcheggio. Alcune attività interne hanno abbassato le serrande per chiudere e far uscire i propri dipendenti all’aperto. Anche la 57enne ha avuto bisogno delle cure mediche. La donna è stata fermata per un controllo subito dopo le casse ma si è subito agitata e nel muoversi di scatto gli è caduta parte della refurtiva. Ormai scoperta ha estratto lo spray e ha scaricato tutta la sostanza urticante. In ospedale sono finiti anche l’addetta della sicurezza e il direttore dell’ipermercato.

ma. ver.