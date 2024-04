"Spray sui monumenti, manca l’appartenenza"

Monumenti imbrattati con scritte e bombolette. E’ successo spesso stando ai fatti di cronaca. L’ultimo è stato il Monumento ai Caduti di Filottrano, svastiche e scritte razziali. Il fenomeno ha attirato l’attenzione del presidente del Tribunale dei Minorenni delle Marche, Sergio Cutrona.

"Questi gesti vedono spesso al centro dei ragazzini, anche minorenni - spiega Cutrona - che verranno sicuramente identificati e finiranno in tribunale dove si avvierà per loro la procedura della messa alla prova per risolvere il problema che non si risolverà perché dopo ci sarà un altro ragazzino che lo farà. Non dovremmo arrivare a questo punto, bisognerebbe fare prevenzione e interrogarci sulle cause che portano un minorenne ma anche un adulto a deturpare un monumento che ha un valore storico per la patria. Quando ero studente io il maestro, nei giorni festivi di ricorrenze, ci portava al monumento dei Caduti e ci faceva cantare le canzoni patriottiche, l’inno d’Italia. Capivamo cosi l’importanza di quel monumento e nessuno si è mai sognato di scriverci sopra per rispetto". Il problema per il presidente del tribunale minorile, su cui si dovrebbe focalizzare l’attenzione, è la mancanza del senso di appartenenza che i giovani oggi hanno. "L’origine di molti comportamenti sociali - continua Cutrona - deriva proprio da questo quindi abbiamo il compito di sviluppare il senso di appartenenza, non ci limitiamo a scandalizzarci dei comportamenti che vediamo, dobbiamo analizzare le cause. La mancanza di rispetto è la mancanza di consapevolezza, mancanza di appartenenza. Chi imbratta un monumento non vede la storia che ha dietro, vede solo un muro, una superficie su cui vuole scrivere. Un ragazzo non si chiede che monumento è. Allora dobbiamo capire come tracciare attività formative che ci aiutano a sviluppare questo senso di appartenenza. Tra i progetti che mi sono prefisso di fare c’è anche quello di sviluppare questo compito di ristabilire il senso di appartenenza, attraverso le istituzioni, la scuola ma anche le famiglie che sono sempre meno attente alla formazione dei ragazzi. In casa troppi cellulari, non si parla e i genitori si arrendono".

Marina Verdenelli