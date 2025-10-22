Spray urticante alla scuola Podesti. L’istituto ha fatto denuncia contro ignoti. Si analizzano bomboletta e telecamere

E’ parte lesa la scuola Podesti Calzecchi Onesti di Passo Varano dopo lo spruzzo dello spray al peperoncino che venerdì scorso ha comportato l’evacuazione dell’istituto. L’Ipc, diretto dal preside Rosario Suglia, ha sporto denuncia contro ignoti per interruzione di pubblico servizio e valuterà anche una richiesta di risarcimento danni qualora si dovesse trovare il responsabile o i responsabili. Le indagini, delegate alla squadra mobile e alla scientifica della polizia, sono ancora in corso e l’ipotesi di reato contempla anche le lesioni personali subite da almeno tre studentesse, finite in ospedale, e da una ventina di intossicati lievi che sono stati poi assistiti nel cortile della scuola dopo che l’edificio è stato fatto evacuare. L’attenzione è concentrata sulla bomboletta al peperoncino trovata abbandonata per terra, a scuola, vicino a un cestino del piano terra, a pochi passi dal laboratorio di estetica e da dove sono uscite le prime studentesse che si sono sentite male. Aprendo la porta della classe hanno avvertito il forte pizzicore arrivare dal corridoio ed è per questo che è stato ipotizzato che lo spray sia stato spruzzato da qualcuno che è passato di lì poco prima. Su quella zona non ci sarebbero telecamere che possano aver ripreso il momento dello spruzzo. Sulla bomboletta sono stati disposti degli accertamenti irripetibili di cui si occuperà la polizia scientifica. Si cercano impronte e materiale biologico di chi l’ha maneggiata per ultimo per estrarre un dna e verificare se appartiene a un genere femminile o maschile. L’istituto ha telecamere anche esterne all’edificio e anche queste sono state visionate dai poliziotti che per ora non hanno trovato elementi utili. Che l’autore dello spruzzo possa essere arrivato da fuori, in tempo per azionare la bomboletta nel cambio tra la prima e la seconda ora al momento è una ipotesi improbabile. Più battuta la strada della bravata, quella per emulare qualche sfida che corre sui social più in voga del momento visto che il giorno prima era accaduta la stessa cosa in un liceo di Pescara.

Venerdì la sostanza urticante è stata avvertita attorno alle 9. Un pizzicore tremendo che ha fatto lacrimare gli occhi degli studenti che hanno avuto difficoltà a respirare. Era appena finita la prima ora di lezione quando lo spray ha invaso il corridoio del piano terra, davanti al laboratorio di estetica, dove era appena terminato un compito in classe. Tre studentesse erano state portate in ospedale per il bruciore avvertito a naso e gola e anche per la paura. In giornata erano state poi dimesse con due giorni di prognosi. Solo una ha sporto denuncia per ora. A scuola erano arrivati i vigili del fuoco e su disposizione della vice preside (il dirigente scolastico, che ha la reggenza all’Ipc e preside anche in una scuola di Macerata non era in sede quella mattina) l’edificio era stato fatto evacuare. Gli studenti erano stati indirizzati prima nel cortile esterno poi raggruppati in auditorium e in palestra. Attorno alle 12.30 erano stati fatti uscire per farli tornare a casa.