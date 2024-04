Spray urticante e malori. Il Questore allontana la 57enne: "E’ socialmente pericolosa"

E’ socialmente pericolosa, in grado di creare allarme sociale e di commettere ulteriori reati della stessa specie. Scatta il foglio di via obbligatorio da Ancona per la donna di 57 anni che sabato pomeriggio, al centro commerciale "Conero", ha spruzzato spray al peperoncino. La donna ha fatto il gesto dopo essere stata scoperta, da una addetta alla sicurezza, di aver rubato prodotti per l’igiene di poco valore. Per due anni il questore Cesare Capocasa le ha vietato di rimettere piede ad Ancona. Se lo farà rischia l’arresto da sei a 18 mesi ed una multa fino a 10mila euro. Non è stata l’unica misura di prevenzione emessa dal questore che ha firmato nei suoi confronti anche un avviso orale, invitandola a cambiare atteggiamento e condotta di vita. "E’ fondamentale dare immediata risposta a tali fenomeni - commenta Capocasa - affinché possano non ripetersi più e affinché la provincia sia vivibile, civile e scevra da tali episodi". Le due misure sono state emesse lunedì. La 57enne, residente a Numana, ha diversi precedenti specifici per rati contro la persona e contro il patrimonio. La misura del foglio di via è stata emessa anche perché ritenuta capace di commettere ulteriori reati. La 57enne è stata denunciata anche per violenza privata: aveva rubato spazzolini, dentifricio e una crema a Spazio Conad.