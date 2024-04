Spray urticante per evitare i controlli: accusata di tentata rapina

Si procederà con una denuncia per tentata rapina per la donna di 57 anni che sabato pomeriggio ha creato il panico all’interno del centro commerciale Il Conero, alla Baraccola, dopo aver spruzzato una sostanza urticante contro un’addetta della sicurezza e il direttore del supermercato Spazio Conad. Attorno alle 17.30 infatti è stata sorpresa con della merce che avrebbe preso dagli scaffali, senza pagarli, e ha reagito azionando la bomboletta per tentare la fuga. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno raccolto le prime testimonianze e identificato la cliente, residente a Numana e già nota alle forze dell’ordine perché sarebbe affetta da dei disturbi psichici. I militari hanno informato il pm di turno Rosario Lioniello che attende ora l’informativa su quanto accaduto per formalizzare l’apertura di un fascicolo per tentata rapina. A carico della donna potrebbero ravvisarsi altri reati perché il suo gesto ha interrotto, anche se per meno di un’ora, alcune attività all’interno della galleria commerciale dove la clientela è stata fatta uscire per l’aria irrespirabile. Almeno una trentina le persone soccorse nel parcheggio esterno, dove si è riversata la massa di persone. Non sono scattate misure cautelari nei confronti della 57enne che rimane a piede libero. Sono al vaglio le telecamere della galleria per ricostruire l’accaduto.

In possesso della donna sono stati trovati prodotti per l’igiene come dentifrici, spazzolini da denti, creme, merce per un valore di circa 15 euro. La donna è stata fermata per un controllo subito dopo le casse, c’era una addetta alla sicurezza che voleva controllarla ed è arrivato poi anche il direttore dell’ipermercato. La 57enne si è agitata e si sarebbe mostrata indispettita per il controllo. Muovendosi di scatto gli è caduta parte della refurtiva. Ormai scoperta ha estratto lo spray e ha scaricato tutta la sostanza urticante. In tre sono finiti all’ospedale, l’addetta della sicurezza, il direttore e la 57enne stessa.

ma. ver.