Spray urticante a scuola, istituto evacuato e almeno 20 intossicati: “Tossivano tutti, sono uscita dalla finestra”

Ancona, 17 ottobre 2025 – Spray al peperoncino spruzzato a scuola provoca il panico: istituto professionale evacuato e una ventina di studenti intossicati. E’ successo questa mattina, intorno alle 9 al piano terra del ‘Podesti Calzecchi Onesti’ di Passo Varano ad Ancona. Immediato l’allarme e l’intervento di polizia, i vigili del fuoco e personale sanitario.

Sono almeno 20 i ragazzi, rimasti intossicati dall'inalazione dello spray urticante, assistiti sul posto dai sanitari della Croce Gialla di Ancona e di Camerano e dall'automedica del 118: due ragazze sono state anche portate al Pronto soccorso di Torrette con codice di bassa e media gravità. La polizia sta ricostruendo l'accaduto per risalire al o ai responsabili del pericoloso gesto.

La testimonianza della studentessa: “Tossivano tutti, ho avuto paura”

“Ho visto delle ragazze che tossivano e sono uscita dalla finestra perché siamo al primo piano. Avevo paura”. È il racconto di una studentessa dell'istituto superiore che questa mattina ha vissuto minuti di vero terrore.

“Anche alcuni prof facevano fatica a respirare - prosegue la studentessa -. Sono uscita nel corridoio e ho visto che tossivano tutti e poco dopo è suonato l'allarme. La sostanza urticante è stata spruzzata credo nel corridoio del piano terra. Erano le 9 ed era appena suonata la campanella”.

La verifica dei vigili del fuoco: “Istituto ora in sicurezza”

“Attualmente l'istituto è in sicurezza. Il nostro lavoro di verifica dei locali è terminato con esito positivo e non c'è niente di anomalo. Quello che è stato spruzzato poi non è rimasto, perché giustamente sono state aperte le finestre e arieggiato i locali". Queste le parole di Roberto Alessandroni, ispettore antincendio del comando dei vigili del fuoco Ancona, davanti all'istituto superiore Podesti - Calzecchi Onesti di Ancona evacuato questa mattina.

"Arrivati sul posto i ragazzi erano tutti fuori dall'istituto come da piano di emergenza. Circa 20 di loro sono stati presi in cura dal 118, ma solo uno o due con sintomi specifici da intossicazione. Più che altro erano agitati e in stato d'ansia - ha aggiunto Alessandroni -. Noi abbiamo fatto una rilevazione strumentale nei locali dove ci sono stati problemi di respirazione per vedere se c'era una sostanza sospetta. Attualmente non abbiamo riscontrato niente di positivo, ma sono in corso le indagini della Questura”.