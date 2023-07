Ancona, spruzza citronella contro gli insetti: aggredita da una passante

Ancona, 15 luglio 2023 – Aggredita sotto casa perché spruzzava della citronella sulla vegetazione. E’ successo ieri mattina ad una residente in via Ippolito Nievo. La donna era scesa in strada, nell’area verde che si trova proprio a ridosso della sua abitazione. In quel momento è passata una cittadina con il cane al seguito che l’avrebbe colpita in testa con la bomboletta che usava per disinfestare cespugli e arbusti da parassiti.

"Erano passate da poco le 10 – racconta Lina Rossi al Carlino – premetto che lì ne mio quartiere siamo infestati di insetti perché nessuno provvede a curare il verde come si deve. In più la zona è usata anche per far fare i bisogni ai cani quando c’è un cartello che lo vieta. Visto che sono giorni che ho le gambe piene di punture di animaletti ho pensato di provvedere da sola spruzzando un prodotto completamente naturale ma a tutela della mia salute perché non posso nemmeno più aprire le finestre che entra ogni tipo di insetto. Il caldo di questi giorni poi non aiuta".

Mentre Rossi erogava lo spruzzo è arrivata la donna con il cane che avrebbe iniziato ad insultarla. "Diceva che avevo avvelenato l’acqua dove si abbevera il suo cane – continua Rossi – ma era una assurdità. Ho provato a spiegarle che si sbagliava e che io ero intenta a mandare via insetti tanto che ho fatto uno spruzzo in aria per farle sentire che quella era citronella e nessun veleno ma quella donna mi ha strappato di mani lo spruzzino e con quello ha iniziato a colpirmi in testa. Non riuscivo a fermarla. Poi ha aperto il contenitore e me lo ha versato addosso, in faccia, sui capelli, sui vestiti. Per fortuna che è intervenuto un vicino di casa, mi ha sentita che urlavo ed è sceso allontanando quella donna. Non solo devo ritrovarmi a vivere in un luogo dove non c’è manutenzione adeguata ma vengo pure picchiata. Ho segnalato tutto anche al Comune, dovrebbe fare qualcosa per far rispettare i divieti e impedire anche che quell’area verde sia una toilette a cielo aperto".

Rossi ha poi raggiunto la Tenenza dei carabinieri di Falconara dove ha sporto denuncia contro la donna che l’ha picchiata. Un lungo verbale dove ha riferito ai militari tutto l’accaduto, fornendo una descrizione accurata per rintracciare chi le ha messo le mani addosso. Ci sarebbe anche una foto della cittadina che l’ha aggredita. Con quella stessa donna in passato ci sarebbero stati dissapori sempre per via del passeggio con il cane.