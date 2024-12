Spunta bomba carta. Blitz degli artificieri

Passeggia lungo la pista ciclabile di Polverigi e s’imbatte in una bomba carta inesplosa. La miccia era bruciata quasi tutta ma non fino alla polvere pirica contenuta al suo interno, più di 300 grammi. Un ordigno pericoloso. Così un cittadino ha chiamato la polizia locale dell’Unione dei Comuni per segnalare l’ordigno artigianale, di quelli fatti in casa con carta e nastro adesivo. Erano le 10 di ieri mattina. Gli agenti hanno avvisato i carabinieri che hanno fatto intervenire gli artificieri dell’Arma e poi raggiunto la pista ciclabile, sotto via Circonvallazione, il tratto che collega la zona dello stadio con il centro. Un robot in dotazione ha scandagliato la bomba, un cilindro del peso di quasi 4 etti, lungo 15 centimetri e con un diametro di 5 centimetri, inquadrando quanta e che tipo di polvere pirica era al suo interno. La bomba è stata poi portata in un terreno vicino dove è stata fatta brillare alle 14.30. La potenza ha lasciato un buco di 30 centimetri. Il boato è stato molto forte e ha fatto preoccupare molti residenti. Durante le operazioni di spostamento e deflagrazione la strada vicina è stata chiusa al traffico.

ma. ver.