Spunta borsa rubata. Ladra finisce nei guai

È stata denunciata per furto una 34enne di origine croata che, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto ad abuso di sostanze alcoliche, è uscita da un locale del centro storico senza pagare il conto. Il titolare ha chiesto l’intervento della polizia municipale, che ha segnalato l’accaduto agli agenti del commissariato di polizia di Senigallia. I poliziotti hanno identificato la donna che, al momento del fermo, è risultata anche in possesso di una borsa in similpelle nera. All’interno aveva ancora la carta. La borsa è risultata rubata il giorno prima in un negozio. Nei confronti della donna è stato emesso il foglio di via e la merce è stata restituita al proprietario. Lotta ai malviventi anche da parte dei carabinieri di Senigallia che hanno ricevuto sabato la denuncia di un furto messo a segno a Marzocca. Ieri, i militari si sarebbero recati nella frazione di Montignano per effettuare alcune verifiche riguardo a delle segnalazioni che gli erano pervenute nei giorni scorsi, quando alcuni residenti avevano segnalato la presenza di alcune automobili e anche di persone sospette. Le verifiche dell’Arma sono ancora in corso. Un mese fa la spiaggia di velluto e il suo hinterland erano finite nel mirino dei ladri che avevano messo a segno diversi furti ai danni di abitazioni sia della città, che poi dell’hinterland.