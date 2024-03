Spunta eternit, bimbi trasferiti in anticipo

Trovato l’amianto, a circa cinquanta centimetri di profondità, nel terreno di riempimento della scuola dell’infanzia Girotondo, ora il costo dell’intervento di restyling salirà di mezzo milione. Si tratta della nuova costruzione di un plesso per bambini fino a sei anni. Nell’area sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo plesso e l’importo del progetto ammonta a 3,5 milioni di euro. Il progetto era partito con la precedente amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mangialardi, e con la variante Resiliente. Con l’arrivo dei fondi del Pnrr la giunta Olivetti si è attivata per portare a termine importanti progetti riguardanti gli istituti scolastici della città. Ora i tempi si allungano e i costi aumentano: la presenza di eternit e di conseguenza smaltimento e bonifica faranno salire il costo del nuovo plesso per l’infanzia a 4 milioni di euro. Dopo il rinvenimento dell’amianto, i lavori per la costruzione del nuovo edificio sono stati immediatamente sospesi e sono stati contestualmente interessati, secondo la procedura di legge, tutti gli enti competenti: Ast, Arpam, Provincia di Ancona e prefettura. Il Comune ha già provveduto a incaricare uno studio specializzato, che in questi giorni, attraverso un minuzioso esame del terreno, sta valutando e individuando il quantitativo di materiale interessato. Poi inizieranno con la massima rapidità i lavori per bonificare completamente l’area, che saranno effettuati da una società specializzata sotto l’accurato controllo dell’Ast e degli enti altri enti competenti, in modo da garantire la corretta esecuzione delle procedure di smaltimento dell’eternit. Con l’occasione l’amministrazione comunale ha infatti valutato di anticipare lo spostamento delle tre sezioni della scuola dell’infanzia Girotondo di Cesanella, precedentemente programmato per la pausa estiva. In accordo con la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Senigallia Nord "Mario Giacomelli", si sono valutate con attenzione le soluzioni percorribili, individuando gli spazi per la didattica e per i servizi di refezione dove trasferire i bambini al rientro dalle vacanze di Pasqua e prima delle operazioni di bonifica. Il trasferimento degli alunni e i risultati delle indagini preliminari già in corso potranno permettere nel più breve tempo possibile di riprendere i lavori per la realizzazione di quello che sarà un edificio di grande qualità sia dal punto di vista strutturale che a livello di ecosostenibilità, capace di offrire una risposta concreta alla domanda proveniente da una zona della città con forte espansione.