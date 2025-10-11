Spunta il virus Usutu ’Cugino’ del West Nile. Al via disinfestazioni

In seguito a un’attività di monitoraggio preventivo, l’Ast di Ancona ha rilevato "la presenza del virus Usutu in un pool di zanzare nella zona Fossatello. Non è stato rilevato alcun caso su persone".

La comunicazione è stata data al Comune di Falconara, poi diffusa sui canali istituzionali. "Ancorché non strettamente necessario, a scopo precauzionale saranno effettuati interventi di disinfestazione adulticida nella zona interessata, a partire dalla mattina di domani, dalle 7 (oggi per chi legge, ndr)", continua la nota diramata sui sito dell’Ente.

Qualche raccomandazione del Comune di Falconara, nel ricordare che il Regolamento di Polizia urbana obbliga a "evitare l’abbandono di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana; provvedere allo svuotamento di sottovasi e altri contenitori in cui possa accumularsi acqua; effettuare la pulizia e il trattamento dei tombini di raccolta delle acque piovane nelle proprietà private".

Le violazioni alle prescrizioni del Regolamento comportano una sanzione amministrativa di 200 euro. In concomitanza dei trattamenti, la ditta esecutrice fornisce le seguenti raccomandazioni: "Tenere porte e finestre chiuse e non lasciare indumenti all’aperto; evitare l’utilizzo del giardino da parte dei bambini e degli animali nelle sei ore successive al trattamento; attendere almeno due giorni prima di consumare ortaggi e frutta interessate dall’intervento; attendere almeno due giorni prima di innaffiare il giardino; non sostare o transitare durante l’intervento".