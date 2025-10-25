Il Bologna dei sorrisi

Gianmarco Marchini
Il Bologna dei sorrisi
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Occupazione BolognaSalmonella Reggio EmiliaPrevisioni meteoIncidente BolognaRizzoli volantini Sagre weekend
Acquista il giornale
CronacaSpunta un ordigno bellico: "Stop ai lavori all’Aspio"
25 ott 2025
MARINA VERDENELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Spunta un ordigno bellico: "Stop ai lavori all’Aspio"

Spunta un ordigno bellico: "Stop ai lavori all’Aspio"

Il ritrovamento è stato fatto dalla ditta che sta facendo interventi agli argini del fiume. Nella zona nota come Giuliani ora si attende l’arrivo degli esperti dell’esercito. .

Una foto d’archivio del fiume Aspio: il ritrovamento durante i lavori agli argini

Una foto d’archivio del fiume Aspio: il ritrovamento durante i lavori agli argini

Scavano per pulire il fosso di un affluente del fiume Aspio e spunta un ordigno bellico. Il ritrovamento è stato fatto ieri mattina, lungo la strada del Vallone, all’Aspio di Ancona. Da alcuni giorni sono al lavoro degli escavatori e delle ruspe per sistemare la zona, interessata dall’ultima alluvione del 2024 che ha colpito diverse case e ditte lasciando dietro molti danni. I mezzi, di una ditta incaricata dal consorzio di bonifica, erano in un campo al fosso Piantane Lunghe quando è emersa la bomba che apparterrebbe alla seconda guerra mondiale.

Fino a ieri sera non erano state rese note le dimensioni e altre caratteristiche perché si attende l’arrivo di unità speciali previste per oggi. Del ritrovamento è stata avvisata la prefettura e la questura e sul posto sono arrivati sia i vigili urbani che la polizia di Stato. I lavori di pulitura sono stati interrotti in quel tratto, per motivi di sicurezza.

L’area è nota come zona Giuliani, appena passato il ponte dell’autostrada 14, sulla sinistra. Sul posto sono stati chiamati gli artificieri della polizia che hanno visto di che tipo di ordigno si trattasse poi è stata attivata tutta la catena di intervento fino all’Esercito che si occuperà o di farla brillare sul posto o di spostarla.

La porzione di campo è stata transennata e verrà controllata durante la notte. Non c’è stato bisogno di evacuare i residenti più vicini, a ridosso c’è una casa a circa 200 metri, e nemmeno di chiudere l’autostrada. Gli abitanti dell’Aspio si sono accorti per la presenza delle pattuglie della polizia ferme lungo la strada e hanno chiesto preoccupati cosa fosse successo.

Dalla prefettura non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale. La bomba sarebbe un residuo bellico della seconda guerra mondiale. In quella zona infatti, dicono i residenti, in passato c’era un deposito di munizioni.

m.v.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata