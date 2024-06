Spunta un tesoretto, interventi nelle frazioni

Spunta un tesoretto, in arrivo interventi nelle frazioni e la manutenzione (con 19.500euro) dello chalet ai giardini Regina Margherita (chiuso per questa estate). Il consiglio comunale di Fabriano ha approvato all’unanimità giovedì con venti voti favorevoli e tre astenuti, la terza variazione di bilancio dell’anno in corso per 700mila euro per spese di investimento e di 190mila euro per spese correnti. "La parte di investimenti -spiegano dal Comune - distribuisce l’avanzo di amministrazione non vincolato su una serie di interventi: completamento dei lavori alla scuola Marco Polo (150mila euro), interventi sugli asili nido (107mila), cofinanziamento del progetto di recupero del parco di Albacina (16.300), rifacimento della pista di pattinaggio (30mila euro).E ancora adeguamento aule scuola Gentile (20mila), telecamere per controllo varchi (40mila), sostituzione serbatoio per emulsione per interventi di manutenzione stradale (35mila)". Per le frazioni: cofinanziamento del progetto di riqualificazione di Cacciano (35mila euro), nuovo impianto sportivo a San Donato (10mila). "Mi piace sottolineare – commenta il sindaco Daniela Ghergo - l’impegno che stiamo mettendo per la manutenzione e la riqualificazione delle nostre numerose frazioni. In questa occasione riguarderanno: San Donato, Cacciano, Albacina, Poggio San Romualdo, Paterno, Campodonico e Argignano. Ma le abbiamo presenti tutte e gradualmente saranno tutte interessate da interventi specifici". E poi l’adeguamento antincendio del Teatro Gentile (90mila euro), acquisto videoproiettore e interventi di manutenzione straordinaria al Cinema Montini (60mila), porta divisoria tra Pinacoteca e Giardini del Poio (10mila). Previsto anche l’acquisto di un impianto di illuminazione per tensostruttura estiva (10mila euro). Per la scuola Marco Polo e la Mazzini sono stati previsti 37mila euro per le progettazioni. "La parte di spesa corrente riguarda i seguenti interventi: manutenzioni al Cag (5.800 euro), interventi di manutenzione ordinaria negli immobili comunali delle frazioni di Campodonico e Argignano (30mila), manutenzione cimiteri (10mila), spese per derattizzazione e disinfestazione (10mila), manutenzione strade (30mila), adeguamento della voce sugli incarichi per la progettazione (43mila), più altri interventi minori per circa 62mila euro", Gli interventi sulle frazioni ammontano tra investimenti e correnti a oltre 110mila euro. "Grazie all’incremento delle entrate derivanti da diritti di superficie e di proprietà – spiegano dal Comune - saranno finanziati anche la manutenzione dell’area camper di Poggio San Romualdo (10mila euro) e dell’impianto elettrico della frazione di Paterno (10mila)".

Sara Ferreri