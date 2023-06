Spuntano le toppe di asfalto lungo corso Matteotti: è polemica

Spuntano le toppe di asfalto lungo corso Matteotti: si accendono le polemiche. Alcuni cittadini hanno protestato su social per il rattoppo utilizzato per sistemare l’asfalto nel ‘salotto buono’ della città dove è appena scattata la ztl estiva. Il lavoro è stato da poco completato e non sono mancate le polemiche specie sui social network. L’assessore ai Lavori pubblici Andrea Alcalini spiega al Carlino perché si è proceduto in questo modo. "Siamo intervenuti nelle parti di città che più avevano bisogno di manutenzione – sottolinea l’assessore appena riconfermato dalla neosindaca Cristina Amicucci –. È vero siamo intervenuti nei tratti più dissestati del corso, quelle che vengono definite toppe ma parliamo di una via che seppur in parte ztl (dal 1 giugno al 15 settembre, dalle 18.30 all’1 nei giorni feriali, tutto il giorno nei festivi e dalle 16 alle 24 nei prefestivi e il sabato, ndr) ha un manto di asfalto, non una pavimentazione in pietra. Abbiamo deciso di agire in questo modo per raggiungere più parti della città. L’investimento complessivo è stato di 180mila euro e le manutenzioni stradali stanno procedendo in diverse zone. Se avessimo dovuto fare tutto corso Matteotti probabilmente avremmo dovuto rinunciare alla sistemazione di altre strade. In particolare in questi ultimi giorni abbiamo riasfaltato tutta via Cairoli, via La Retta e via Maestri del Lavoro. Si sta procedendo anche in via del Galoppo dove due tratti in particolare necessitano in via prioritaria di manutenzione. VivaServizi ne sta approfittando, laddove necessario, per rifare i sottoservizi. In via del Canale e via del Galoppo stanno lavorando, poi a fine mese torneremo come amministrazione in quelle zone per rifare l’asfalto. Ma interverremo a breve anche in via Molinelli e via Repubblica. Anche negli anni del primo mandato sono stati numerosi gli interventi messi in campo sul fronte della manutenzione stradale e della riqualificazione cittadina. Nei giorni scorsi inoltre è stato aperto il cantiere in piazza Risorgimento per il rifacimento anche della facciata municipale. Per tornare al corso Matteotti – aggiunge l’assessore Andrea Alcalini –; presto rimuoveremo le barriere esistenti nella zona dell’edicola che è stata appena demolita. L’area resterà un parcheggio adibito al mercato ambulante e ad eventuali iniziative, ma sarà accessibile a tutti da entrambi i lati, anche dai disabili e dalle mamme in carrozzina".

Sara Ferreri