Squadra di nuovo in campo. Si prepara l’atteso derby

Ieri la ripresa degli allenamenti dopo tre giorni di vacanza. Il Castelfidardo è tornato a calciare un pallone e si allenerà anche oggi e domani, perché sarà una domenica senza campionato. Si riprenderà infatti il 5 gennaio per il turno che coincide anche con l’inizio del girone di ritorno. Tempo di soli allenamenti quindi per la formazione di Marco Giuliodori in vista della seconda parte di campionato - che inizierà a Senigallia contro la Vigor - alquanto impegnativa e che dovrà portare in casa Castelfidardo quelle soddisfazioni che non sono mancate negli ultimi due mesi. Con i biancoverdi che sono risaliti a metà classifica, noni, con un vantaggio di quattro lunghezze dalla zona calda della graduatoria.

Alla ripresa delle fatiche solo Nanapere ieri si è allenato a parte dopo essere uscito anzitempo domenica a Fermo per un affaticamento all’adduttore. Intanto prima del rompete le righe per le festività natalizie il settore giovanile, lo staff tecnico e collaboratori hanno preso parte alla cena di Natale nella suggestiva location del ristorante della Delegazione Pontificia di Loreto scelto anche per la sua capienza visti i circa 250 partecipanti (foto). Durante il conviviale - con tanto di torte marchiate Castelfidardo calcio & Academy - non sono mancati gli interventi del Presidente del settore giovanile e socio biancoverde, Maximiliano Ciucciomei, e del responsabile tecnico Thomas Zani che ha elogiato l’ottimo lavoro dei tecnici in tutte le categorie giovanili dalla Juniores nazionale ai pulcini. Un saluto e augurio speciale è arrivato dall’Arcivescovo di Loreto Mons. Fabio Dal Cin, padrone di casa. Assente solo la prima squadra impegnata a preparare l’ultima partita di campionato dell’anno a Fermo, ma non sono mancati a portare i saluti il presidente Costantino Sarnari e il socio di maggioranza Fausto Pigini.

Intanto Stefano Senigagliesi, ex Osimana, è il nuovo tecnico della Civitanovese.