"Squadra in ripresa. Sappiamo cosa fare"

La trasmissione Dorici, andata in onda ieri sera su Vera Tv condotta da Mauro Anconetani, ha visto la partecipazione del direttore sportivo biancorosso Pietro Tamai. La sfida dell’Ancona ad Ascoli, il momento di ripresa dei dorici, il prossimo appuntamento contro il Roma City, uno sguardo sul campionato, ma anche l’approccio della società del cavaliere armato al mercato invernale, che dovrà portare quegli elementi indispensabili a colmare le lacune evidenziate finora.

"E’ un girone estremamente competitivo ed equilibrato – ha attaccato il ds Tamai – sia le difese che gli attacchi stanno dimostrando in questo primo tratto di campionato che si equivalgono". Samb e Chieti in testa alla classifica: due società costruite per primeggiare, di fronte alle quali l’Ancona non ha certo sfigurato, pur perdendo entrambe le sfide di misura: "Con il Chieti probabilmente il punto ce lo meritavamo, anzi, ci andava stretto. Ma anche domenica, magari l’Atletico meritava il pareggio, visto che qualcosa in più a livello di gioco lo ha dimostrato. Però noi finalmente abbiamo portato a casa la posta intera. C’è successo diverse volte, in passato, di non raccogliere nulla, stavolta abbiamo conquistato tre punti indispensabili, che ci aiutano sotto tanti aspetti".

Due risultati utili consecutivi, è un’Ancona che sembra essere uscita dal tunnel e che va alla ricerca della continuità: "Anche contro L’Aquila meritavamo qualcosa in più, però abbiamo dimostrato carattere perché quelle partite in altre circostanze le avevamo perse – ha proseguito Tamai –. Queste due gare hanno dato un valore in più alla rosa, una squadra che ha saputo stare sul pezzo, che ha sempre lottato insieme e che domenica è riuscita a portare a casa una partita importante sotto tanti aspetti. L’Atletico Ascoli ha fatto meglio, ma noi soffrendo alla fine abbiamo vinto". Poi l’analisi sull’attacco e sui gol, quelli che scarseggiano in casa Ancona, che con 10 reti realizzate finora ha il secondo peggior attacco del girone insieme a Civitanovese e Notaresco, meglio solo della Fermana ultima in classifica.

"Sono molto contento del gol di Belcastro. Il gol è nelle sue corde, anche se negli anni scorsi giocava più da trequartista, in una collocazione diversa, ma il gol aiuta molto mentalmente. Sia lui che Alluci, che ha i tempi giusti di inserimento, hanno mostrato ottime cose. Amadori le ultime domeniche entrando ha sempre avuto un buon impatto sulla partita. Martiniello in questo momento è un po’ più indietro a livello di prestazioni e di gol. Sappiamo che nel calcio l’attaccante vive di gol, se ci sono delle parentesi in cui non segni diventa tutto più difficile, poi appena torni a fare gol riprendi l’entusiasmo. Sta passando questo momento, ha solo bisogno del gol".

Sul calciomercato Tamai ha concluso: "Abbiamo due gare, Roma City e Notaresco, prima dell’apertura del mercato. La società ha le idee chiare però aspettiamo le due prossime partite per valutare meglio tutto. Sappiamo quello che ci manca, abbiamo già le nostre idee. Mi fermerò a parlare con Gadda tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Dobbiamo fare le nostre valutazioni, sederci con la società per capire il budget, magari tante uscite, tante entrate. Ma adesso ci sono le partite con Roma City e Notaresco".

Giuseppe Poli