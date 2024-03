Squalifiche e multe: così ha deciso il giudice

In Eccellenza due giornate di squalifica a Fazzini (Atletico Azzurra Colli). Un turno a Orlietti (Montefano), Albanesi (Montegiorgio) e Vieira (Sangiustese), Visciano e Testa (Civitanovese), Finucci (Monturano), Omiccioli (Sangiustese Vp), Kukic (Montegranaro) e Sensi (Maceratese). Ammenda di euro 80 all’Atletico Azzurra Colli. PROMOZIONE. Due giornate di stop per Avallone (Potenza Picena), Mattioli (Atletico MondolfoMarotta) e Cinotti (Fermignanese). Una a Paolini e Tamburini (Atletico MondolfoMarotta), Gyabaa e Camilloni (Osimo Stazione), Mani (Gabicce Gradara), Fontana e Rebiscini (Pergolese) e Diomede (Valfoglia). PRIMA CATEGORIA. Due giornate a Tiberi (Staffolo). Una per Bando (Castelbellino), Boria (Labor), Catena (Passatempese), Mattioli (Castelleonese), Diagne (Sampaolese), Fuoco (Staffolo), Carsetti (Olimpia Marzocca), Sassaroli, Massei e Spinelli (Borgo Minonna) e Marchionne (Real Cameranese). La gara odierna Senigallia-Sampaolese inizierà alle ore 17:30.