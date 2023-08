SS76, perde il controllo e si schianta Centauro 46enne in codice rosso

Perde il controllo della propria motocicletta e finisce a terra in superstrada: centauro 46enne trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Lo schianto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri alle 13,45, lungo la superstrada, la Ss76, poco dopo lo svincolo di Genga, in direzione Fabriano. Per cause ancora in fase di accertamento, il motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo rovinando a terra.

Immediato l’arrivo del personale sanitario per i primi soccorsi. Sul posto è atterrata poco dopo l’eliambulanza Icaro, che ha trasportato il centauro in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette.

Pur avendo riportato numerosi politraumi, le condizioni del centauro non sarebbero particolarmente preoccupanti. Sarebbe rimasto cosciente durante tutti i soccorsi e il trasporto in ospedale, ma le precauzioni da parte dei sanitari sono massime vista la dinamica dell’incidente.

Il quarantaseienne centauro non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Sul posto anche gli uomini della Polizia stradale e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dello senario dell’incidente e per deviare il traffico.

La circolazione è rimasta bloccata, con traffico deviato all’altezza dello svincolo Genga – Sassoferrato per quasi un paio d’ore. La normale viabilità è stata ripristinata poco prima delle 16 come comunicato dall’Anas.

Sa.fe.