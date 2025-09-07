Stabilimenti, si inizia a smobilitare

Lettini e attrezzature sul marciapiede, alcuni operatori si avviano alla chiusura dello stabilimento. Ancora due settimane d’estate, la bassa stagione inizierà lunedì, ma fino al 21 settembre, se gli stabilimenti balneari vorranno restare aperti avranno l’obbligo del baywatch in torretta. In città ci sono ancora turisti, per lo più stranieri, ma anche gruppi di anziani che da lunedì arriveranno per godersi una settimana di relax in bassa stagione e risparmiare così qualche euro. Che la stagione si avvia alle battute finali è sotto gli occhi di tutti, ma gran parte degli stabilimenti restano a pieno regime, con tanto di feste e cene di fine stagione programmate per il week-end del 13/14 settembre, l’ultimo prima dell’inizio della scuola. Ci sarai poi un’altra settimana prima di iniziare a smantellare e lasciare l’arenile nell’assetto invernale. Molto dipenderà dalle condizioni metereologiche, ma nonostante il sole e le alte temperature di questi giorni, c’è chi ha già iniziato a lavare le attrezzature per poi spostarle in magazzino in attesa della prossima stagione. Lettini sui marciapiedi sia a levante che a ponente, soprattutto nelle aree decentrate che, durante la settimana sono praticamente deserte.

E da lunedì saranno diversi gli stabilimenti aperti solo nel week-end, senza possibilità per i clienti di accedere all’ombrellone se in assenza di bagnino di salvataggio. C’è chi si è già accordato a inizio stagione, ma c’è anche chi preferisce tenere chiuso per evitare spese aggiuntive. Tutti aperti i bar e i ristoranti sul lungomare almeno fino a metà settembre: dal 19 al 21 in centro storico c’è l’attesa prima edizione di Utopica, il festival fantasy itinerante che per tre giorni si svolgerà per le vie del centro e poi il 28 e il 29 settembre, il centro sarà ancora protagonista con Pane Nostrum, la festa dei maestri panificatori.