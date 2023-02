Stabilizzazione dei lavoratori precari categoria di supporto (ausiliari, coadiutori amministrativi, operatori tecnici), lo chiedono i rappresentanti dell’Rsu dell’azienda ospedaliero-universitaria delle Marche all’assessore alla sanità Filippo Saltamartini e al nuovo direttore generale di Torrette, Armando Gozzini. L’ex responsabile della sanità della Regione è al comando di una delle due aziende ospedaliere delle Marche (oltre all’Inrca) da una decina di giorni e il suo lavoro si annuncia in salita, a partire dal confronto sindacale. La Rappresentanza sindacale unitaria di Torrette e degli altri due presidi, Lancisi e Salesi, il 2 febbraio scorso ha inviato una Pec all’assessore e al Dg con la richiesta di un incontro urgente per un confronto sulla stabilizzazione dei lavoratori precari: "Personale che la direzione aziendale – si legge in una nota condivisa da tutte le sigle che compongono l’Rsu – ha escluso per ben due volte (bando del 28 ottobre 2022 e bando del 6 febbraio 2023) negando l’opportunità di partecipare alla manifestazione di interesse propedeutica alla procedura di stabilizzazione. La legge ‘Madia’ non prevede l’esclusione alla partecipazione di tali figure professionali, testimonianza ne è il fatto che in questi anni molte altre aziende sanitarie le hanno legittimamente stabilizzate. A questa Pec purtroppo non è seguita alcuna risposta dell’assessore Saltamartini, malgrado il fine fosse proprio quello di un confronto rispetto alla procedura concorsuale non conforme. Il direttore Gozzini, solo dopo la pubblicazione sull’albo pretorio aziendale del bando di stabilizzazione, ha convocato un incontro per il 15 febbraio prossimo sul tema. Non si comprendono le motivazioni di tale metodologia, difficile pensare a una conciliazione tra le parti alla luce di tutto ciò".