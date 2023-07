Stacca un contatore per morosità Aggredito e minacciato da un uomo

Va a staccare un contatore della luce per una morosità e si ritrova minacciato e aggredito da un residente. L’uomo, un 60enne, prima si è avvicinato a torso nudo verso un operaio di 23 anni che lavora per una società che ha in appalto un servizio per l’Enel, poi gli ha augurato la peggio fine. Il giovane, spaventato, si è barricato a bordo della vettura con cui era arrivato, una Citroen, e ha chiamato i carabinieri. Nel frattempo ha filmato tutto quello che stava succedendo. Il video è finito anche sui social, Il fatto è di ieri a mezzogiorno. II 60enne, che non sarebbe nemmeno l’intestatario del contatore che il ragazzo doveva portare via, è salito a bordo di una Fiat Punto e con l’auto è andato addosso alla Citroen dove si trovava il giovane. Più volte l’auto del 60enne è andata contro quelle dell’operaio danneggiandola nella carrozzeria. La follia è andata in onda in contrada la Chiusa, ad Agugliano. In precedenza l’Enel aveva interrotto l’erogazione dell’energia elettrica perché il titolare del contratto non aveva più pagato le bollette ed era quindi moroso. Ieri l’operaio doveva solo portare via il contatore ma non gli è stato possibile. Davanti si è trovato il 60enne che glielo ha impedito con violenza. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Agugliano, della Compagna di Osimo, che hanno bloccato il 60enne imbufalito. L’uomo è stato denunciato per violenza privata e danneggiamento. L’operaio è andato in ospedale per farsi refertare le ferite. Potrebbe decide poi di denunciarlo anche per minacce e lesioni. I militari aspettano il referto.

ma. ver.