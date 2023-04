Stadio a rischio chiusura, scontro col sindaco

Lo stadio "Aghetoni" ha rischiato di chiudere, affidato temporaneamente al Fabriano Cerreto Calcio: divampa la polemica. A sollevare la questione dall’opposizione sono stati Lorenzo Armezzani e Danilo Silvi. "In consiglio – dice Armezzani - la sindaco Ghergo ha inveito contro di me per giungere perfino a dirmi che avrei dovuto dimettermi. Mi sono dovuto difendere fuori microfono. Ho chiesto di intervenire a norma di regolamento nei casi di insulti e offese ai consiglieri ma il presidente ha affermato che le frasi del sindaco sono state originate dal fatto che io avessi sostenuto che il Comune avesse dato in gestione lo stadio al Fabriano Cerreto Calcio. In coscienza ho fatto quello che secondo me l’opposizione deve fare: cercare, ascoltare, analizzare, criticare, polemizzare, provocare, raccontare la propria versione. Un sindaco che arriva a chiedere le dimissioni di un consigliere di minoranza getta una bruttissima ombra sul concetto di democrazia dell’Amministrazione".

"L’Aghetoni è attualmente gestito dal Comune – ha replicato il sindaco che definisce quelle di Armezzani ‘affermazioni prive di fondamento’ – questo perché la gestione era stata affidata all’Atletica, fino al 31 agosto 2023, ma l’associazione sportiva ha chiesto di poter recedere dalla convenzione anticipatamente. La manifestazione formale della volontà di recesso è arrivata con una comunicazione del 28 ottobre 2022, motivando la decisione a causa dell’impossibilità di sostenere le spese. Ci sono state interlocuzioni, l’amministrazione comunale li ha pregati di perseverare nella gestione, manifestando la disponibilità a venire incontro agli incrementi del costo delle utenze, cosa che è poi avvenuta con il bonus sport. Nonostante questo, di fronte alla ferma volontà dell’Atletica, il Comune ha accettato il recesso. Dal 2 marzo lo stadio è tornato in gestione al Comune. Nelle more del periodo transitorio, in cui si dovrà decidere come fare un nuovo avviso pubblico per la gestione, il Comune si è trovato di fronte alla concreta possibilità di chiudere lo stadio poiché non era e non è in grado di gestire il servizio di custodia, pulizia, taglio dell’erba e innaffiatura con le proprie forze in organico. Per l’inopportunità di affidare transitoriamente il servizio di manutenzione alla stessa associazione che aveva chiesto il recesso, e per applicare il principio di rotazione negli affidamenti, è stata chiesta la disponibilità al Fabriano Cerreto Calcio di farsi carico della manutenzione fino al 31 agosto. Dal 1 aprile gestore dello Stadio è il Comune e gli utilizzatori sono le associazioni sportive Atletica Fabriano e Fabriano Cerreto Calcio".