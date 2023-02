"Stadio Aghetoni, il rebus della gestione"

"È necessario fare chiarezza sulla gestione dello stadio comunale di Fabriano". Così il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Danilo Silvi, che ha protocollato un’interpellanza su questo tema. "A oggi – spiega Silvi - non risulta ufficialmente un gestore per lo stadio comunale Aghetoni, a seguito della consegna delle chiavi all’Ente da parte della società Atletica Fabriano. Siccome – si legge - ci sono diverse società e centinaia e centinaia di bambini e ragazzi che si allenano quotidianamente presso lo Stadio comunale e che da alcune conversazioni non risulta un atto ufficiale con assegnazione dell’incarico della gestione ad alcun soggetto ho presentato interpellanza da affrontare, quanto prima, in consiglio".

Numerose le domande che il consigliere di opposizione rivolge all’attuale amministrazione comunale: "Chi e come gestisce attualmente lo stadio comunale? Chi paga? Quanto incassa il Comune da questa gestione?". E poi ancora un approfondimento sui costi dell’impianto: "A quanto ammontano le bollette? Quali sono le intenzioni di questa Giunta nei confronti delle gestioni degli impianti? Quanti sono i fondi a bilancio per le attività che riguardano queste strutture? Com’è la situazione al cosiddetto "Campo vecchio" di via Campo Sportivo?".

La giunta Ghergo ha annunciato di recente degli aiuti contro il caro bollette e ne è seguito anche bando. "Quando verranno elargiti i contributi? – incalza il consigliere Silvi - Quanti sono gli aventi diritto?". Si chiede infine "una presa di posizione della giunta e risposte chiare a partire dalla data in cui i contributi promessi con il bando per sostenere lo sport scaduto il 28 dicembre scorso saranno elargiti".

A fine dicembre il sindaco, con delega allo sport, e la Giunta comunale, hanno deciso di "venire incontro a famiglie e associazioni che in questo difficile momento si trovano in difficoltà, destinando loro la somma di 100mila euro. La finalità è stata quella di incrementare l’attività sportiva giovanile, capace di creare il trasferimento di valori positivi sviluppando la socialità e l’aggregazione giovanile e di incidere sulla salute psico-fisica delle giovani generazioni, facilitando la partecipazione di bambini e giovani al mondo dello sport e favorendo i ragazzi provenienti da contesti familiari in condizioni di fragilità. Alle famiglie con minori che praticano attività sportive sono stati destinati 30mila euro a titolo di contributo straordinario per sostenere la pratica motoria e sportiva attraverso il riconoscimento di voucher sport di importo variabile in base all’Isee".

Sara Ferreri