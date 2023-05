Stadio Del Conero Cosa fareste?

Lo stadio del Conero a Passo Varano: va bene così, lo ristrutturereste, come, andrebbe delocalizzato in un’altra zona del capoluogo?

Provate a chiedere a qualsiasi anconetano, tifoso e non, se preferiva andare al vecchio stadio Dorico al Viale oppure seguire le partite della squadra del cuore nell’impianto di Passo Varano. A parte i residenti del quartiere Adriatico, penalizzati ovviamente dalle misure di sicurezza, tutti gli atri non avrebbero dubbi e farebbero carte false pur di tornare in curva o sulla gradinata lato Passetto. Tutto ciò non potrà più succedere, nonostante il vecchio Dorico stia conoscendo una seconda giovinezza grazie a un progetto di recupero e valorizzazione messo in piedi dal Comune e in corso d’opera. Le misure di sicurezza di quegli anni sono molto diverse dal presente e impongono impianti il più possibile lontani dai centri abitati. In Italia non sempre succede, ma tornare indietro non si può.

Certo si poteva fare meglio all’epoca, ossia a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 del millennio scorso, quando scelte scellerate sia sotto il profilo logistico che strutturale regalarono alla città e ai suoi supporters una cattedrale nel deserto, brutta, scomoda, fredda. Erano davvero altri tempi, tra scandali e le incompiute che costellavano la zona sud della città. Un impianto costruito in una conca gelida, con una specie di ‘terra di nessuno’ che non è neppure una pista d’atletica, gli spalti tenuti più lontani e una capienza esagerata per le esigenze del tifo. L’unico vantaggio dello stadio del Conero in questi anni, è stato quello di poter ospitare dei concerti, comunque pochi rispetto alle potenzialità.

Siamo curiosi di conoscere le risposte dei sei candidati a sindaco, conoscere la loro visione su un tema comunque centrale nella città e che abbraccia la sua squadra di calcio.