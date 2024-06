Stadio, il Comune mette alla porta la Falconarese. Scintille al Castello

Il bubbone è esploso. Quello della gestione dello stadio Roccheggiani, dopo il bando che è stato assegnato alla società Olimpia Juventu Falconara nel testa a testa con il Rti formato da Falconarese, il club di casa in via dello Stadio da 105 anni, Città di Falconara e Dinamis, che hanno sancito uno storico patto sportivo come raccontato in anteprima sul Carlino. Venerdì il presidente della Falconarese Mirco Concettoni ha ricevuto una missiva dal Comune in cui veniva comunicato di riconsegnare le chiavi e lasciare l’impianto che gestiva in deroga in attesa dell’esito di una gara che, in principio, doveva essere noto a marzo. C’è voluto tempo. Tempo in più per valutare i dettagli, prima di opzionare la proposta dell’Olimpia, una realtà che per molti sarebbe vicina alla maggioranza di governo. La circostanza ha determinato l’insurrezione di una parte di città. Una situazione incandescente da gestire, ma le diplomazie, con in testa il sindaco Stefania Signorini, sarebbero al lavoro. Concettoni, ieri, ha richiesto un accesso agli atti. Nella stessa giornata in cui, al Castello, ci sarebbe stato un viavai continuo. Vuoi per le dimissioni dell’assessore allo Sport Raimondo Baia. Vuoi anche per provare ad assicurare alla Falconarese, salvata dal fallimento nel 2016, di continuare l’attività nel suo stadio. Il presidente Concettoni, al momento, non avrebbe ancora incontrato l’amministrazione ma, al nostro giornale, si è detto "profondamente deluso, amareggiato per l’accaduto. Il pensiero di andarsene dal Roccheggiani fa male. Credo che la politica non dovrebbe mai entrare nelle vicende sportive. Anzi, sono dispiaciuto per le dimissioni dell’assessore pur non conoscendo i motivi del suo passo indietro – ha raccontato –. Voglio precisare che, prima di oggi, non ho mai rilasciato dichiarazioni pubbliche. La mia posizione e quella della Falconarese saranno rese note non appena la situazione sarà chiarita".

gi. gia.