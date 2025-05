"Stadio Montenovo, cattiva gestione delle risorse"

"Quanto sta accadendo nel settore dell’impiantistica sportiva a Camerano, e in particolare allo stadio Montenovo, rappresenta un esempio lampante di cattiva gestione delle risorse pubbliche e delle strutture comunali. Tra pochi giorni, molto probabilmente, si interverrà nuovamente sul manto sintetico del campo, per evitare una possibile decisione tecnica di non conformità". Ad affermarlo il coordinatore di FdI di Camerano Lorenzo Rabini che denuncia che i recenti interventi sulla scarpata dietro le panchine sembrano aver compromesso la funzionalità del terreno di gioco. "La stima economica di questo intervento si aggira tra i 50 e i 60mila euro. Ma non è tutto: si sa già che l’intero manto sintetico, realizzato nel 2013 (e a sua volta sostituto di quello installato nel 2005), dovrà essere rifatto entro un anno. Sarebbe il terzo intervento in vent’anni, con costi ormai insostenibili per le casse comunali. È evidente che questa non è una strada sostenibile".