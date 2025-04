Staffolani lancia la corsa a sindaco: "Sfida non facile, basta personalismi"

"Con grande senso di responsabilità e amore per la nostra città, annuncio ufficialmente la mia candidatura a sindaco di Osimo, sostenuta da Fratelli d’Italia e dalla lista civica Rinasci Osimo. Non è stata una decisione presa alla leggera. Ho riflettuto a lungo prima di accettare questa sfida, ma alla fine ha prevalso il mio senso di responsabilità". Con queste prime dichiarazioni ha ufficialmente iniziato la propria campagna elettorale Michela Staffolani, candidata per Fratelli d’Italia e Rinasci Osimo, ex assessore della giunta Pirani. La candidata ha dato appuntamento ieri sera al Caffè del Corso alla presenza dei vertici regionali del partito.

"Voglio innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento a Francesco Sallustio, che inizialmente si era candidato con Rinasci Osimo e che, con grande spirito di squadra, ha scelto di fare un passo di lato per convergere sul mio nome. La sua decisione dimostra come il nostro progetto sia fondato su principi di unità e condivisione, anziché su personalismi e divisioni. Non posso inoltre esimermi dal rivolgere un pensiero alla città rispetto alla caduta della precedente Amministrazione. Quella breve esperienza amministrativa ci ha insegnato che il modo di fare politica deve cambiare. Troppe volte Osimo è rimasta bloccata da personalismi, rancori e diatribe che hanno messo in secondo piano il bene comune. Noi vogliamo costruire una politica diversa, basata sul confronto leale, sul rispetto reciproco e su una visione chiara per il futuro della città. Proprio per questo motivo abbiamo scelto di correre da soli".

Nei prossimi giorni partirà "La politica in piazza", un tour nei luoghi di aggregazione dei quartieri.