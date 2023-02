Suicidio dello studente 17enne di origini rumene che da oltre una decina d’anni vive con la sua famiglia a Staffolo, oggi in concomitanza dell’ultimo saluto l’Amministrazione comunale proclama il lutto cittadino. "L’amministrazione – spiega il sindaco Sauro Ragni - esprime il proprio cordoglio per il grave lutto e la perdita di un nostro ragazzo che ha colpito tutta la cittadinanza. Alla famiglia del ragazzo va un commosso e sincero abbraccio". L’autorità giudiziaria non ha disposto l’esame autoptico, in quanto non ha ravvisato elementi utili a percorrere ipotesi diverse dal suicidio. La salma del diciassettenne è stata restituita sabato ai familiari e i funerali, con rito ortodosso, saranno celebrati oggi alle 15 alla chiesa Sant’Egidio.