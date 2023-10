Staffolo, è il giorno della Castagnata

E’ il giorno della Castagnata oggi, dalle 10 alle 20 a Staffolo. Intrattenimento, degustazioni e castagne protagoniste nello storico borgo del Verdicchio. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco. Nel borgo compariranno supereroi e principesse. Alle 11 il raduno di auto d’epoca in piazzale dei Martiri e lo spettacolo del cantafavole Gianluca Lalli in Piazza Giacomo Leopardi. Nel pomeriggio gli spettacoli itineranti del ventriloquo Andrea con la sua scimmietta Lella, il corpo di danza Outsiders con le coreografie di Federica De Pasquale, musica anni ’70 e ’80 a cura del gruppo "Brandy la chitarra e vai" e i magici interventi di Mago Baldo. L’associazione Fantasia Sogno Realtà ha predisposto un percorso a tappe con giochi per bambini a tema e l’intera area della festa sarà abbellita dalle decorazioni Balloon Art. Gli stand gastronomici proporranno piatti tipici della tradizione menù per il pranzo e fin dalla mattinata sarà possibile assistere a diversi spettacoli di intrattenimento. Regine della giornata le castagne di Montemonaco e Montegallo.