Staffolo è in controtendenza: "Noi qui ripartiamo dai negozi"

In netta controtendenza, tre attività hanno riaperto e stanno per ripartire nel piccolo Borgo di Staffolo, dove sono al via anche le ricostruzioni post sisma per eliminare i puntellamenti all’interno delle mura. Sabato il taglio del nastro all’enoteca di via Marconi riaperta (dal giovedì alla domenica) da due giovani imprenditori, Lorenzo Capovilla e la sua compagna Nadia, i quali hanno acquistato una cantina del territorio e ridato luce alla storica struttura. Riaprirà a breve anche il bar Forno 1221 chiuso da un paio di mesi, in via XX Settembre. "C’è fermento al borgo – spiega il sindaco Sauro Ragni (in foto) – dopo l’enoteca riaperta da giovani intraprendenti e il forno che pure tornerà in attività, in settimana scadono anche le offerte per la gestione del negozio alimentari e prodotti tipici sotto il loggiato di fronte al palazzo comunale, un’attività chiusa ormai da 15 anni. E’ arrivata la gru in centro per interventi di ricostruzione post sisma per circa 500mila euro su tre immobili. E’ stato necessario un lungo iter burocratico. Ma sono molti altri i cantieri che sono partiti".

sa.fe.