Staffolo, moto contro trattore: 40enne grave a Torrette

Staffolo (Ancona), 3 settembre 2025 – Spaventoso scontro tra moto e trattore: ferito gravemente un centauro. E’ accaduto alle 12,40 sulla Provinciale Sp502 nel Comune di Staffolo. A scontrarsi per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, sono state una moto e un trattore. A rimanere ferito è stato il motociclista quarantenne. A portare i primi soccorsi i residenti. Scattato l’allarme al 112, sul posto sono intervenute la Croce Verde di Cupramontana e l’automedica di Jesi mentre da Ancona si è levata in volo l’eliambulanza, poi atterrata tra il Comune di Staffolo e quello di Cingoli, vicino al luogo dello schianto. Il motociclista è stato medicato dai sanitari sul posto. Era cosciente ma dolorante soprattutto agli arti inferiori. E’ stato trasportato con l’eliambulanza in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale regionale. Al vaglio le cause dello schianto. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e poi i rilievi.