Staffolo, rimorchio si ribalta: decine di polli in strada: circolazione bloccata per ore

Staffolo (Ancona), 5 ottobre 2023– Ancora un rimorchio di polli diretti a Cingoli ribaltato sulla strada rimasta chiusa per ore. È accaduto stamattina prima dell’alba, attorno alle 4,30 lungo la strada statale 502 “Di Cingoli” al km 7, all’altezza di Coste di Staffolo. Decine e decine i polli finiti in strada, alcuni deceduti alcuni raccolti e rimessi in gabbia. Sul posto Anas, vigili del fuoco e agenti Polstrada. Per rimettere in carreggiate il rimorchio c’è voluto l’intervento di una gru di una ditta specializzata. Al vaglio le cause del ribaltamento del rimorchio in prossimità di una curva. Ci sono volute diverse ore per la rimozione dei polli e il recupero del rimorchio messosi di traverso sulla strada e la messa in sicurezza del tutto. Ingenti i danni oltre ai disagi alla circolazione. Appena dieci giorni prima, era il 25 settembre scorso un incidente analogo con rimorchio ribaltato decine di polli (diretti a Cingoli) in strada, tra vivi e morti e ore di blocco della circolazione.