Staffolo, una Pigotta speciale per i diciassette nuovi nati nel 2024

Sono 17 i bambini nati nel 2024 a Staffolo, ai quali l’amministrazione comunale ha voluto dare il proprio benvenuto ufficiale con una cerimonia che si è svolta ieri presso la Sala Consiliare. Un gesto simbolico, ma dal forte valore sociale e solidale, che si rinnova ormai da tre anni grazie alla collaborazione con Unicef: ogni neonato ha ricevuto in dono una Pigotta speciale, la bambola di pezza simbolo dell’Unicef, personalizzata con il tradizionale abito della contadina marchigiana di inizio Novecento, confezionato a mano da Mirella Taruchi, concittadina di Staffolo, con il supporto delle volontarie Unicef. Le bambole sono state realizzate utilizzando le stoffe donate dal Gruppo Folk Colle del Verdicchio, che ha voluto così contribuire a rendere ogni Pigotta un simbolo di appartenenza alla comunità staffolana. "Con questa iniziativa vogliamo dare il nostro benvenuto ufficiale ai nuovi nati, non solo come gesto simbolico di accoglienza nella nostra comunità, ma anche come testimonianza di un impegno concreto verso chi è meno fortunato.