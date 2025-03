Stage al Quirinale per i ragazzi di Frolla

Dopo l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso ottobre alla "Festa dell’Inclusione" di Castelporziano (Roma), i ragazzi del microbiscottificio solidale Frolla vivranno una nuova indimenticabile esperienza, stavolta direttamente al Quirinale. Tre ragazzi della cooperativa osimana terranno uno stage da lunedì a giovedì nelle cucine di uno dei simboli dello Stato italiano. Marco, Alessia e Andrea saranno ai fornelli per quattro ore al giorno per imparare e condividere nel segno dell’inclusione. Impegnati quotidianamente nella realizzazione di biscotti di straordinaria qualità, i ragazzi di Frolla lasceranno per qualche giorno il laboratorio di Osimo per vivere l’atmosfera del Quirinale e contribuire alla realizzazione di colazioni e pranzi. Il progetto è curato dal Servizio Rapporti con la società civile e per la coesione sociale del segretariato generale della Presidenza della Repubblica che, dal 2009, organizza tirocini formativi per fasce deboli. "L’emozione è grande, l’idea che i nostri ragazzi vivranno un’esperienza così al Quirinale ci rende fieri e orgogliosi", commenta Jacopo Corona, co-founder di Frolla, nato a Osimo nel 2018 come progetto d’impresa e in meno di un anno diventato cooperativa sociale.