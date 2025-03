Stagione balneare dal primo giugno: "Mancano i bagnini per la sicurezza"

Fervono i preparativi per la stagione estiva in Riviera del Conero ma i problemi non mancano. L’associazione balneari "Bagnini associati Riviera del Conero Numana - Sirolo" comunica che, in ottemperanza alle nuove direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla revisione del regolamento regionale sulla balneazione, la stagione balneare 2025 e il relativo servizio di salvataggio a mare inizieranno ufficialmente il primo giugno.

"Nonostante il desiderio di anticipare il servizio, persistono difficoltà strutturali e normative che rendono impossibile garantire il salvataggio prima della data stabilita dall’ordinanza – spiegano -. In primis c’è il nodo dell’incertezza normativa, con regolamenti ancora in fase di definizione, e poi la carenza di personale brevettato, con una disponibilità limitata di operatori qualificati per il salvataggio acquatico. Questa decisione, pur consapevoli del disagio che potrebbe causare agli utenti dei lidi attrezzati, è stata presa per assicurare un servizio di sicurezza efficiente e conforme alle normative. L’associazione si augura che tutte le parti istituzionali coinvolte possano collaborare per soluzioni condivise".