Stagione dell’Accademia. Lirica, al via la campagna degli abbonamenti

Si è aperta la vendita degli abbonamenti per la nuova stagione concertistica dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo. Si tratta di un ricco cartellone che prenderà il via a dicembre. I sette appuntamenti in programma vedranno protagonisti i solisti dell’Accademia osimana. Sono giovani cantanti provenienti da undici nazioni, che perfezionano il loro talento presso la storica istituzione.

Si comincia domenica 14 dicembre (ore 18) con il tradizionale "Canto di Natale": arie d’opera e canti della tradizione natalizia. Domenica 25 gennaio, alle ore 18, spazio a ‘Opera e canzone’, con le musiche che animavano i teatri e i salotti tra ‘800 e ‘900. Sabato 21 febbraio (ore 21) il concerto "Come si rideva a teatro" scatenerà la comicità dell’opera buffa, i doppi sensi dell’operetta e le ironie graffianti del musical.

Domenica 1 marzo (ore 18) solo protagoniste femminili sul palco con "A tutti, se vuole, la donna la fa", un viaggio musicale nell’universo ‘rosa’ del melodramma. Domenica 19 aprile (ore 18) si accendono i ritmi del folklore con "I Canti della loro Terra", in cui i solisti interpreteranno musiche popolari dei loro paesi. Domenica 17 maggio (ore 18) "Opera in scena" offrirà un titolo d’opera scelto per far debuttare i cantanti del nuovo anno accademico, il quarantasettesimo dalla fondazione.

Il cartellone si chiude sabato 6 giugno (ore 21) con "Opera in concerto", serata dedicata ai donatori delle borse di studio, in cui verranno consegnati gli attestati agli allievi che termineranno il loro percorso accademico. E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento presso la biglietteria del Teatro La Nuova Fenice (071 9307050) fino al 21 ottobre e dal 23 ottobre al 2 novembre, dalle ore 16 alle 20; il 13 dicembre dalle 17 alle 20 e il 14 dicembre dalle 17 fino a inizio spettacolo.