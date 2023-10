Stagione di prosa: abbonamenti al via

Al via la campagna abbonamenti della stagione di prosa del teatro Sentino. Sul palcoscenico dal 2 dicembre saliranno gli attori di fama nazionale Milena Vukotic a Geppy Gleijeses, Gianfranco Jannuzzo Barbara De Rossi, Ernesto Mahieux, Benedicta Boccoli, Pino Micol, Gianluca Ferrato, Antonio Grosso e Lorenza Mario, solo per citare i più noti. "E’ un programma artistico ambizioso – sottolinea il sindaco Maurizio Greci – che, unito all’opera di restyling per i lavori di efficientamento energetico appena conclusi e che hanno dotato il teatro di maggiore funzionalità e confort, testimonia l’attenzione e l’impegno che l’amministrazione rivolge costantemente alla promozione della cultura e delle attività creative". Si comincia con uno dei capolavori di Eduardo De Filippo: "Uomo e Galantuomo". A portarlo in scena un suo allievo, artista di grande valore: Geppy Gleijeses. Undici gli attori di altissimo livello, a cominciare da Lorenzo Glejeses ed Ernesto Mahieux per la regia di Armando Pugliese. Il 27 poi gennaio sarà la volta di "Così è (se vi pare)" di Luigi Pirandello. Un cast di 12 attori guidato da Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato per la regia di Geppy Gleijeses.