Stagione di prosa, al via la vendita degli abbonamenti

Da domani a domenica sono in vendita i nuovi abbonamenti per la stagione di prosa del Teatro Gentile di Fabriano, promossa da Comune Fabriano e Amat. La vendita si svolge alla biglietteria del teatro (07323644) dalle ore 16 alle ore 20. Prezzi da 65 a 190 euro. La stagione prende il via mercoledì 11 ottobre con la prima nazionale di ‘Forte e Chiara’, un racconto umano vivo e rivoluzionario, un one woman show in cui Chiara Francini, diretta da Alessandro Federico, ripercorre la sua vita, unica eppure così simile a quella di tanti altri. Con sarcasmo e ironia tagliente l’attrice racconta attraverso la musica vicende personali e pubbliche. Lo spettacolo va in scena al termine della residenza di allestimento.