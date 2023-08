Stagione extralarge, il Comune cala gli assi

L’amministrazione comunale prepara la destagionalizzazione: si parte con Fish Market dal 22 al 24 settembre e dal 6 all’8 ottobre torna "Pane Nostrum", ma sono poche le strutture al momento disponibili sul web. E ci sarà un calendario teatrale che non farà rimpiangere quelli degli anni passati, con tanto di sold out a ogni spettacolo fuori abbonamento, ma per rendere la spiaggia di velluto attrattiva anche nei mesi invernali servono eventi di rilievo o già consolidati nel territorio, per non perdere la fetta di turismo ‘mordi e fuggi’. Dopo la fiera di Sant’Agostino, che da domani a mercoledì colorerà il centro storico con le sue centinaia di bancarelle e lo inonderà dei profumi di una volta, Senigallia rilancia con Fish Market, evento che l’anno scorso ha visto la partecipazione di Mauro Uliassi, Matteo Baba, Vittorio Serritelli, Niko Pizzimenti, Simone Pongetti e ha collezionato oltre 2.000 presenze e 900 degustazioni offerte. L’evento è finanziato per l’80% dalla Regione e prevede collaborazione con le scuole locali, gite in barca per permettere ai più giovani di apprendere le tecniche di pesca e le curiosità sul mare, un workshop per le scuole nel corso del quale un esperto mostrerà le specie di pesce stagionale e l’evoluzione delle imbarcazioni da pesca nella storia. E ancora: una mostra fotografica di scatti artistici e storici in grado di raccontare il presente e il passato della pesca marchigiana, l’esposizione di pesci stagionali, con lo scopo di permettere al pubblico di conoscerne caratteristiche e proprietà, oltre a qualche consiglio culinario su come prepararli, infine la predisposizione di una pagina web dedicata all’evento, in cui sarà disponibile un quiz inerente la pesca e in cui saranno pubblicate ricette e materiale informativo sul pesce di stagione, per guidare il pubblico verso una scelta consapevole e sostenibile. Ma in quei giorni (22-24 settembre) alcune strutture recettive, complice anche un calo di presenze di circa il 20% (come rilevato dalle associazioni di categoria), avranno già abbassato le serrande dando appuntamento alla prossima stagione. Ma a Fish Marche seguirà "Pane Nostrum", in programma dal 6 all’8 ottobre e interesserà gli spazi di Foro Annonario, ex Pescheria, via Manni, piazza Simoncelli, sala conferenze della biblioteca comunale Antonelliana e l’area parcheggi antistante l’ingresso principale del Foro Annonario. Tra le novità di quest’anno, un’area espositiva per gli imprenditori, ma al momento, sul web, si contano sulla punta delle dita le strutture aperte per poter prenotare la camera. Silvia Santarelli