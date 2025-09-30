Stagione lirica, conto alla rovescia. Muse, parte l’operazione giovani

Si avvicina il giorno del debutto della nuova stagione lirica di Ancona. L’appuntamento è per venerdì 10 ottobre (ore 20.30), con replica domenica 12 (ore 16.30), quando al Teatro delle Muse risuoneranno le note del "Trovatore" di Giuseppe Verdi. Si tratta di un nuovo allestimento della Fondazione Teatro delle Muse, con la direzione d’orchestra affidata a Andriy Yurkevych, e la regia (oltre a scene e costumi) di Giuseppe Dipasquale.

Nei prossimi giorni è previsto un percorso di avvicinamento all’opera, che coinvolge in particolare i giovani, ai quali mercoledì 8 (ore 18) è riservata un’anteprima dell’opera. Una serie di incontri con il pubblico e con le scuole, ‘Tutti all’Opera’, farà da introduzione ai capolavoro verdiano. Nel percorso ‘introduttivo’ all’opera per le scuole sono previsti due incontri guidati dal direttore artistico della Fondazione Muse Vincenzo De Vivo. Il primo, in programma domani (ore 15) è un momento di ascolto e di dialogo intorno al ‘Trovatore’ e al suo autore. A seguire è previsto un accesso alla sala durante le prove, che permetterà ai ragazzi di conoscere i meccanismi musicali e scenici che stanno dietro la complessa messa in scena di un’opera lirica.

Un’altra parte di incontri sono dedicati a tutto il pubblico. Il titolo è ‘Prove in streaming… entra nell’opera da casa tua’. Si tratta di appuntamenti video in diretta facebook (facebook.com/fondazionemuse) durante le prove dl ‘Trovatore’, in cui i partecipanti sono accompagnati da Vincenzo De Vivo. E’ un modo originale per scoprire come si costruisce uno spettacolo d’opera in sala e sul palcoscenico e per capire come uno spazio vuoto, al di là del sipario, diventa un luogo magico con scene e luci. E’ anche l’occasione per conoscere gli interpreti nel loro aspetto quotidiano, per poi trovarli con indosso i costumi dello spettacolo.

Insomma, una guida all’opera attraverso i momenti più importanti che fanno nascere, crescere e maturare lo spettacolo, che sarà pronto alla prima rappresentazione. Domani (ore 16) ci sarà la diretta ‘Cos’è una prova di scena?’, mentre martedì 7 sarà la volta di ‘Prova d’assieme con coro e orchestra’. Domenica 5 (ore 11, ingresso libero) al Ridotto delle Muse è prevista la guida all’opera del ‘Trovatore’.