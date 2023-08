Stagione lirica del teatro delle Muse Svelato il cast delle due opere

Giovani talenti, ma già affermati sulla scena operistica nazionale. Parliamo dei cast della stagione lirica di Ancona, che si apre il 29 settembre (replica il 1 ottobre) al Teatro delle Muse di Ancona "Franco Corelli" con ‘Il flauto magico‘ di Mozart. Antonio Garès sarà Tamino, mentre Pamina avrà il volto e la voce di Maria Laura Jacobellis. La Regina della Notte sarà Brigitta Simon, Papageno Levent Bakirci, Papagena Jennifer Turri, Sarastro Abramo Rosalen, Monostatos Carmine Riccio. Le tre dame saranno Khatia Jikidze, Sarah Hakobyan e Nutsa Zakaidze. Alessandro Fiocchetti e Alessandro Ravasio interpreteranno i sacerdoti, gli armigeri e l’oratore. In scena ci sarà il Coro Vincenzo Bellini. La produzione, nuovo allestimento della Fondazione Muse, si affida al direttore Giuseppe Montesano, che guiderà l’Orchestra Sinfonica "Rossini", al regista Luca Silvestrini, allo scenografo Lucio Diana e alla costumista Stefania Cempini.

La seconda opera, in cartellone venerdì 13 ottobre (replica domenica 15) è ‘La tragédie de Carmen’ di Marius Constant, Jean–Claude Carrière e Peter Brook, opera tratta da ‘Carmen’ di Georges Bizet, Henri Meilhac, Ludovic Halévy. Martiniana Antonie sarà Carmen, Diego Godoy Don José, Gianluca Margheri Escamillo, Lucrezia Drei Micaela. A dirigere sarà Natalia Salinas. Regia di Francesca Lattuada, scene di Lucio Diana e costumi di Bruno Fatalot.

Anche in questo caso la produzione è un nuovo allestimento della Fondazione Muse. Entrambi i titoli vengono rappresentati per la prima volta sul palcoscenico del ricostruito Teatro delle Muse, che nel corso degli ultimi anni sta rinnovando il suo repertorio. E’ significativo che la stagione s’incentri su due opere del repertorio europeo, al di fuori di quello italiano: sia il Singspiel settecentesco di Mozart che l’opera novecentesca di Constant e Brook si servono del doppio registro della parola detta e di quella cantata. ‘Il Flauto Magico’ alterna la commedia recitata ai numeri musicali, ‘La tragédie de Carmen’ i dialoghi parlati ad arie, duetti e pezzi d’assieme, come nell’opéra-comique. La scelta di affidare la regia di entrambe le produzioni a due coreografi italiani, affermati e operanti all’estero, consente di aprire un ulteriore varco tra opera, teatro di parola e teatro di danza.