Stagione lirica, il direttore artistico De Vivo illustra le opere in cartellone

Si intitola ‘Approfondimenti’ l’incontro che si terrà domani pomeriggio (ore 18) al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, organizzato in occasione della ‘Festa della Musica’, in programma il giorno successivo, sabato. Vincenzo De Vivo, direttore artistico della stagione lirica, illustrerà le opere in cartellone che il pubblico vedrà e ascolterà fra ottobre e dicembre alle Muse: ‘Il Trovatore’ di Giuseppe Verdi e ‘Il Barbiere di Siviglia’ di Gioachino Rossini. Insieme a De Vivo ci sarà il regista Giuseppe Dipasquale, direttore di Marche Teatro, il quale parlerà del nuovo allestimento del ‘Trovatore’. L’incontro è ad ingresso libero. La nuova stagione operistica del Teatro delle Muse sarà inaugurata venerdì 10 ottobre (ore 20.30, replica domenica 12 alle ore 16) con ‘Il Trovatore’, e proseguirà venerdì 5 e domenica 7 dicembre con ‘Il Barbiere di Siviglia’.