Stagione sinfonica, ospite della Form è Alexander Lonquich

E’ Alexander Lonquich, artista in residenza per la stagione sinfonica della Form, il protagonista del nuovo appuntamento con l’orchestra Filarmonica Marchigiana. Sabato (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi e poi mercoledì (ore 20.30) alle Muse di Ancona, Lonquich accompagnerà il pubblico in veste di direttore e pianista lungo un affascinante percorso nei territori del Romanticismo tedesco. Si parte dalle misteriose brume nordiche dell’Ouverture ‘Le Ebridi’ (‘La grotta di Fingal’) di Mendelssohn, ritenuta una delle sue migliori composizioni in questo genere. Wagner la considerava la miglior ouverture di tutta la musica romantica; Lonquich ne eseguirà la seconda versione londinese del 1832, dove Mendelssohn ripensò diversi passaggi allo scopo di ottenere una maggior efficacia sul piano espressivo.

Al centro del percorso c’è lo splendido Concerto per pianoforte di Schumann, opera di concezione e proporzioni sinfoniche dove lo strumento solista e l’orchestra, uniti in uno stretto abbraccio musicale che li rende una sola cosa, raccontano l’amore di Schumann per Clara Wieck, donna e musa della sua vita. Si torna a Mendelssohn per il finale, la Quarta Sinfonia ‘Italiana’, celebre ritratto musicale dei paesaggi, delle atmosfere e dei costumi dell’Italia che l’autore visitò nel 1830. La particolarità è che Lonquich proporrà la seconda versione dell’opera, rarissima, cosa che l’artista ha già fatto insieme al direttore artistico della Form Francesco Di Rosa (nelle vesti di musicista) a Santa Cecilia. Per la prima volta viene eseguita nelle Marche.