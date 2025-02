Stagione sinfonica targata Form: c’è Alexander Lonquich

Primo appuntamento con il nuovo programma della stagione sinfonica targata Form. Giovedì (ore 21, ingresso 5 euro) al Teatro La Nuova Fenice di Osimo l’Orchestra Filarmonica Marchigiana avrà uno straordinario ospite, Alexander Lonquich, impegnato del doppio ruolo di direttore e pianista. Si tratta della prova generale aperta del concerto che, nella provincia di Ancona, sarà replicato martedì 25 (ore 21) al Teatro Pergolesi di Jesi. Info e biglietti: 071 7231797 e www.vivaticket.com. Lonquich dirigerà (e interpreterà) due opere di Mozart, la Sinfonia n. 1 K. 16 e la Sinfonia ‘Jupiter’, e il Concerto per pianoforte e orchestra Op. 58 di Beethoven. Lonquich nel 1977 ha vinto il Concorso Casagrande dedicato a Schubert. Da allora ha tenuto concerti in Giappone, Stati Uniti e nei principali centri musicali europei. La sua attività lo vede impegnato con direttori come Claudio Abbado, Kurt Sanderling, Ton Koopman, Emmanuel Krivine e Heinz Holliger. Particolare è stato il rapporto mantenuto con Sandor Vègh e la Camerata Salzburg, di cui è tuttora regolare ospite nella veste di direttore-solista. Un importante ruolo lo svolge in ambito cameristico. Lonquich, infatti, ha avuto collaborato con artisti del calibro di Christian Tetzlaff, Nicolas Altstaedt, Vilde Frang, Joshua Bell, Heinrich Schiff, Steven Isserlis, Isabelle Faust, Carolin Widmann, Jörg Widmann e Heinz Holliger. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti dalla critica internazionale quali il "Diapason d’Or", il "Premio Abbiati" (come miglior solista del 2016) e il "Premio Edison" in Olanda.