Stagione teatrale al via Su il sipario al Castello

Il Castello di Falconara Alta si anima con la nuova stagione teatrale 2023, che vedrà gli artisti locali salire sul palco per commedie, concerti ed esibizioni. Ieri sera il debutto con la commedia di William Shakespeare proposta dalla compagnia Iride. E adesso avanti senza soste fino al 25 agosto. Giovedì 29 giugno alle 21 a calcare il palco saranno i ballerini di Ma.Mo. Dance Studio Show. Sono previsti altri spettacoli il primo e il 2 luglio, alle 18 e alle 21. Il biglietto intero è di 12 euro, quello ridotto è di 8 (da 4 a 10 anni). Venerdì 30 giugno alle 21.15 la Amt Teatro si esibirà nella commedia brillante ‘Basta la fantasia’: ingresso a 10 euro, ridotto e disabili 8 euro. Si arriva così a luglio con un gradito ritorno della rassegna ‘Anna Bonacci’, a cura dell’associazione Koinè. Martedì 4 alle 21.30 spazio agli attori della compagnia Palcoscenico di Macerata che porteranno in scena lo spettacolo ‘Gennaro e la coscienza’. La rassegna proseguirà giovedì 13 alle 21.30 con ‘Villa Gioiosa’ della compagnia ‘La Rama’ di Monte San Vito, poi il 20 luglio alle 21.30 con ‘Lu vaulle (Il baule)’ della compagnia ‘La Nuova’ di Belmonte e ancora il 27 luglio alle 21.30 con ‘Le pillole della felicità’ della compagnia ‘La Sciabica’ di Marzocca. Sabato 5 e domenica 6 agosto saranno gli stessi artisti dell’associazione Koinè a salire sul palco con l’operetta ‘Acqua cheta’. La rassegna si chiuderà giovedì 10 agosto alle 21.30: premiazione con il tributo ai Pooh della band Spring ‘P’ project. In mezzo una serie di appuntamenti interessanti, variegati e rivolti a target di pubblico molto differenti. Basti pensare alla chiusura di venerdì 25 agosto alle 21, quando si terrà un concerto a favore della Croce Gialla di Falconara per avviare le celebrazioni del 40esimo anno dalla fondazione. È iniziato Teatro Estate 2023 e la suggestiva Corte del Castello, al solito, è una degna cornice.