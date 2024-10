Stagione teatrale alla Nuova Fenice: al via gli abbonamenti

Si è aperta la vendita degli abbonamenti alla nuova stagione del Teatro La Nuova Fenice di Osimo. Sei titoli in cartellone, per la prima volta in doppia replica. Si inizia il 5 e 6 novembre con Lodo Guenzi e Sara Putignano (foto), interpreti di ‘Molto rumore per nulla’. Fra gli altri protagonisti ci sono Milena Vukotic, Alessandro Gassmann, Giorgio Pasotti, Gianluca Guidi, Giampiero Ingrassia, Ale & Franz e Vincenzo Salemme. I nuovi abbonamenti sono in vendita alla biglietteria del teatro (0717231797). Prezzi da 145 a 100 euro. Riduzione a 37 euro (palco laterale III ordine e loggione) per gli under 25. Info 0719307050, 0712072439 e www.amatmarche.net.