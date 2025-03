Stalker denunciato anche dai figli. Minacce alla moglie: "Ti uccido"

Condannato per maltrattamenti in famiglia ha violato anche il divieto di avvicinamento e con la scusa di andare a trovare i figli avrebbe inveito contro la moglie con aggressioni fisiche e verbali. "Vattene e lasciami i figli, prima o poi ti uccido". In una occasione è stata presente anche la figlia minorenne che è stata raggiunta da uno schiaffo per prendere le difese della madre. Sono stati gli assistenti sociali, che seguivano il nucleo familiare, a sapere l’accaduto e a denunciarlo prima al curatore speciale della ragazzina e poi ai carabinieri di Collemarino.

L’episodio risale al 26 aprile del 2022. Il marito della donna, nonché padre della minorenne, è finito a processo per stalking nei confronti della consorte e percosse nei confronti della figlia. Un recidivo visto i precedenti con la giustizia. A giugno scorso infatti è stato condannato in primo grado a 4 anni e 10 mesi per maltrattamenti in famiglia avvenuti in un altro periodo. In casa c’era una situazione difficile e quando l’imputato, un campano di 43 anni residente ad Ancona, si innervosiva si sarebbe sfogato sempre sulla donna. Ad aiutarla ad uscire da quella condizione era stato un carabiniere a cui la moglie, anche lei campana, di 49 anni, aveva mandato delle foto con i lividi riportati da una aggressione subita. Una richiesta di aiuto. Questa volta è stata la figlia a far emergere una situazione di pericolo che si era creata in casa. Il 43enne, difeso dall’avvocato Nicoletta Pelinga, avrebbe percosso la moglie e l’avrebbe anche minacciata, anche in dialetto napoletano.

Questo accadeva quando andava a far visita ai figli, un maschio ormai maggiorenne e una femmina di 17 anni. L’uomo avrebbe tenuto un atteggiamento minaccioso. Quando avrebbe aggredito la moglie in casa ci sarebbero stati anche i figli. La 17enne, per difendere la madre, si sarebbe frapposta tra loro e ci ha rimesso degli schiaffi. Poi ha raccontato tutto alle assistenti sociali. Sulla donna il marito avrebbe generato ansia e paura per la sua incolumità anche se non ha sporto denuncia. Gli episodi sarebbero andati avanti fino a giugno del 2022. Da febbraio del 2021 ha un divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli e anche ai luoghi da loro frequentati. Non lo ha osservato ed è a processo anche per mancata esecuzione di un provvedimento del giudice. Giovedì scorso, davanti alla giudice Paola Moscaroli, sono state sentite le assistenti sociali. L’udienza è stata aggiornata.