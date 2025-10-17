Stalking, condannato agente penitenziario. Requisita la pistola d’ordinanza

Sei anni di matrimonio, poi la separazione dal marito, e per la donna l’inizio di un calvario durato più di un anno. Questa l’accusa mossa da una donna all’ex coniuge che dal 2022 al 2023 l’avrebbe tormentata con telefonate, messaggi vocali e perfino pedinamenti, durante i quali le scattava foto per farle vedere come sapesse sempre dove si trovasse.

Quando ha iniziato a ricevere anche minacce velate, come "attenta che farò cose che non ritengo opportuno", "fammi i dispetti poi vedrai" e "tanto questa storia finisce presto", la vittima ha preso coraggio, e ha denunciato tutto ai carabinieri. L’ex marito, un agente di polizia penitenziaria, è finito a processo per stalking e violazione di domicilio.

Ieri la giudice Paola Moscaroli lo ha condannato a un anno e sei mesi di reclusione, più tremila euro di provvisionale come risarcimento alla donna, subito esecutiva. L’imputato era un 59enne originario della Puglia, difeso dall’avvocato Carmelino Proto. Anche la ex moglie, 55enne, è pugliese, ed era parte civile nel processo con l’avvocato Emanuela Bruno.

La coppia abitava a Chiaravalle, dove sarebbero avvenuti i fatti contestati dalla Procura. Stando alle accuse, il poliziotto, che dopo l’ultima denuncia della moglie fatta ad agosto scorso, per un episodio estraneo ai fatti del processo per cui è stato condannato (avrebbe picchiato la figlia, ma la vicenda è ancora in una fase preliminare) ha subito in via cautelativa il ritiro della pistola d’ordinanza, avrebbe iniziato a perseguitare la ex moglie dopo alcuni mancati pagamenti, per i quali la donna gli avrebbe fatto fare dei pignoramenti.

L’imputato avrebbe telefonato e mandato messaggi vocali ossessivi alla vittima: in un caso i messaggi vocali consecutivi avrebbero raggiunto anche la durata di un’ora. Oltre a contenere minacce gli approcci telefonici sarebbero stati offensivi, con parole quali "sei pazza, bugiarda, falsa" e volti screditarla davanti alla loro figlia minorenne.

In due occasioni l’ex marito l’avrebbe seguita e avrebbe scattato foto a lei e alla bambina, per poi inviargliele facendole capire che controllava i suoi spostamenti. A giugno del 2022 il 59enne sarebbe entrato nell’abitazione della ex, da un garage di sua proprietà, e si sarebbe attaccato al campanello di casa perché doveva prendere la figlia per le vacanze. La bambina, spaventata, si sarebbe chiusa in bagno.

Ieri, prima della sentenza, l’imputato ha reso l’esame in aula respingendo le accuse. "Non ho mai alzato le mani, se avessi voluto farle del male non sarei qui adesso, le mie telefonate erano per mia figlia e per il pignoramento che mi aveva fatto. E’ una vergogna per me stare qua, in trent’anni di servizio non ho avuto mai un richiamo. Io e la mia ex siamo andati più volte a cena per dialogare per la gestione di nostra figlia, non l’ho perseguitata".

